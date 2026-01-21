鉅亨網新聞中心
胡潤研究院 1 月 19 日發布《2025 胡潤中國人工智能企業 50 強》，揭示了中國人工智慧產業的最新格局與價值動向。
在本次排名中，AI 晶片企業寒武紀以 6300 億元人民幣的價值位居榜首，較去年成長達 165%。寒武紀於 2020 年在 A 股上市，2025 年上半年實現營收 28.8 億元，成長幅度高達 43 倍。緊隨其後的是摩爾線程 (3100 億元) 與沐曦 (2500 億元)，兩者均成立於 2020 年並專注於高端 GPU 研發。
本次榜單展現了產業門檻的顯著提升。上榜門檻由去年的人民幣 60 億元提高至 95 億元，前十名的門檻更是從 220 億元飆升至 730 億元，增幅超過三倍。胡潤表示，目前雖然有超過 1200 家人工智慧概念企業，但真正以 AI 為主營業務且價值超過 95 億元的企業僅有 31 家。
AI 晶片成為今年榜單的最大亮點，上榜企業數量達 14 家，比去年增加 9 家，且榜單前三名均為晶片相關企業。胡潤分析指出，美國持續收緊高端 AI 晶片出口管制，倒逼國內加速算力自主化，是推動晶片企業價值飆升的核心原因。
此外，年輕企業表現亮眼，如 Kimi 創辦人楊植麟以 73 億元財富首次上榜，顯示出 AI 賽道對年輕創業者與創新力量的吸納力。
胡潤將 AI 企業的核心價值比喻為人類能力的延伸，包括：
• 心 (算力)： 代表企業為寒武紀、摩爾線程、沐曦。
• 腦 (分析決策)： 包括晶泰科技、第四範式等。
• 眼 (機器視覺)： 由商湯科技、奧比中光等為代表。
• 耳 (智能語音)： 科大訊飛穩居賽道標杆。
• 手 (AIGC 大模型)： 月之暗面 (Kimi)、智譜華章等中堅力量。
• 腿 (自動駕駛)： 滴滴、小馬智行與文遠知行引領發展。
從地理分布來看，北京以 19 家上榜企業位居第一，上海 (14 家) 與深圳 (6 家) 緊隨其後，一線城市佔據榜單總數 80% 以上。在海外市場方面，上榜企業正以「幕後賦能者」的角色推動中國產業出海，如芯原股份的境外收入已佔總收入的 41%。胡潤認為，儘管市場存在泡沫疑慮，但 AI 最終將從資本概念演變為社會基礎設施，成為全球經濟的底層支撐。
