鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-21 21:10

泰銖匯率飆升至 5 年新高，引發泰國高層財政官員的高度警戒,。副總理兼財政部長 Ekniti Nitithanprapas 指出，泰國作為一個小型開放經濟體且屬於淨出口國，匯率強勢將直接衝擊國家經濟。

美元兌泰銖目前在 31 附近波動。官員將這波漲勢歸因於美元走弱、泰國龐大的經常帳順差，以及與黃金交易相關的「投機性流動」。Ekniti 分析，泰銖兌美元每升值 1 泰銖，泰國的 GDP 成長率就會損失約 0.1 至 0.2 個百分點，泰國今年的經濟成長預期僅約 2%。

泰國央行總 Vitai Ratanakorn 坦言，央行在匯市的干預行動影響有限。他直言：「我們沒有足夠的力量來設定泰銖匯率，使其降到他人期望的水準」。去年黃金價格飆升約 65%，帶動泰銖上漲約 8%，這不僅抵銷了疲軟的國內經濟基本面，也嚴重損害了出口商與觀光業的競爭力。

為了冷卻泰銖漲勢，泰國政府與央行正加強合作。Ekniti 已賦予央行更明確的權限，以監督對當地貨幣影響巨大的線上黃金交易。央行預計於 1 月 29 日公布新規則，目前正考慮對個人設定每日 5000 萬至 1 億泰銖的交易限額。此外，當局還警告，可能針對金條交易實施懲罰性稅收並加強審查。

這波經濟挑戰正值泰國 2 月 8 日大選前夕。泰國目前面臨美國關稅、高家庭債務及財政支出延遲等多重逆風，投資人情緒低迷。除了 2020 年因疫情導致的萎縮外，目前的經濟成長預測正處於十年來的最低點。