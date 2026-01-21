鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-21 17:39

金寶集團今 (21) 日舉辦旺年會，泰金寶 (9105-TW) 總經理鄒孔訓表示，旗下泰金寶自動化子公司已在 2025 年成功轉虧為盈，今年將運用自身在 AI 與智慧工廠累積的能量，進一步擴大營運布局，拓展更多商機並提升獲利。

鄒孔訓指出，2025 年雖充滿挑戰，卻也是關鍵的一年，面臨關稅與地緣政治等不確定因素，泰金寶審慎檢視所有的營運策略，並針對營運布局與生產基地進行重大調整，加大在東南亞生產基地的比重，降低中國工廠製造的比例。

鄒孔訓進一步說明，位於泰國的第三個生產基地位於加工出口區，目前已建置完成，且加入量產行列，並穩定出貨，除將原先於中國生產的產品轉移至該新廠，也開拓更多新客戶與新產品。

鄒孔訓表示，2025 年除完成生產基地調整，透過 AI 技術落地，去年也完成智慧工廠的最後一哩路，建置自動化製程、數位化管理無人工廠以及無下智慧倉儲，形成無人化的智慧生產體系。

泰金寶運用 AI 管理全球工廠，透過 AI 技術、戰情室、大數據等管理全球製造設備，其中，最大的突破在於開發機器自動學習的 AI 技術，無需工程師親自操作，便可調整參數，除可維持穩定品質，並可提升設備稼動率。此外，也導入 RPA 簡化辦公室作業流程，提升組織效率。鄒孔訓提到，目前泰國已有 2 座高度自動化、24 小時穩定生產的無人工廠。

展望 2026 年，鄒孔訓表示，隨著生產基地移轉的成本陸續攤提完成，對今年營運充滿信心，持樂觀態度。他說，今年也是產品轉型的一年，除持續為既有客戶擴充高利潤、高附加價值的產品生產線，集團新產品也可在泰金寶生產基地製造，可望進一步貢獻業績。