〈金寶集團旺年會〉陳威昌：新事業開花結果 持續優化產品組合 強化獲利能力

陳威昌表示，在 2024 年每股純益達到 1 元後，將延續此目標，近幾年聚焦高毛利、高附加價值產品，持續追求利潤表現。他並指出，過去幾年投入的新產品逐漸開花結果，預期將進一步提升獲利表現。

另外，陳威昌也針對近期熱門的低軌衛星做出說明，指出金寶過去在泰國與墨西哥皆有生產經驗，不過因目前整體數量仍少，客戶在初期的前端製造傾向自製，現階段相關業務處於暫停狀態。但他強調過去累積的製造能量，未來有機會轉化為有利位置。