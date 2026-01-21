search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈金寶集團旺年會〉陳威昌：新事業開花結果 持續優化產品組合 強化獲利能力

鉅亨網記者劉玟妤 台北

金寶 (2312-TW) 今 (21) 日舉辦旺年會，總經理陳威昌表示，過去布局的新事業領域逐漸開花結果，包括硬碟、SSD、充電樁等產品，看好今年在產品組合重新排列後，進一步提升獲利能力。 

cover image of news article
金寶董事長許介立(中)、總經理陳威昌(右)、泰金寶-DR總經理鄒孔訓。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

回顧 2025 年，陳威昌表示，去年關稅政策對營運造成挑戰，客戶因預期心理提前於第一季拉貨，因此第二季客戶拉貨動能減緩，不過於第三季及第四季陸續恢復後，2025 全年營收約與 2024 年持平。 


陳威昌表示，在 2024 年每股純益達到 1 元後，將延續此目標，近幾年聚焦高毛利、高附加價值產品，持續追求利潤表現。他並指出，過去幾年投入的新產品逐漸開花結果，預期將進一步提升獲利表現。 

陳威昌說明，金寶在泰國新廠已啟動生產 SSD，並提供記憶體模組生產，目前泰國馬哈差廠使用 1、2 樓，因應客戶需求，正在擴充 3、4 樓產能，預計今年夏天加入量產，屆時產能可望倍增。 

充電樁則與康舒 (6282-TW) 合作，整合康舒電源工程及金寶自身電子與機構能量，搶攻商機；行動收銀機方面，已取得泰國與巴西兩大客戶的獨家生產；伺服器部分，陳威昌表示，目前仍以生產主板為主，並在墨西哥廠生產，提供 H100、H200 產品。 

另外，陳威昌也針對近期熱門的低軌衛星做出說明，指出金寶過去在泰國與墨西哥皆有生產經驗，不過因目前整體數量仍少，客戶在初期的前端製造傾向自製，現階段相關業務處於暫停狀態。但他強調過去累積的製造能量，未來有機會轉化為有利位置。 

整體而言，陳威昌表示，今年前三大主力產品分別為手持式設備、硬碟與 SSD，以及印表機，預期今年營收年對年將持平，但獲利有望成長。 

金寶總經理陳威昌。(鉅亨網記者劉玟妤攝)
金寶總經理陳威昌。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

 


文章標籤

金寶SSD伺服器金寶尾牙

相關行情

台股首頁我要存股
金寶33.75-3.43%
康舒61.1-4.23%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty