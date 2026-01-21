〈金寶集團旺年會〉康舒許介立：今年燃料電池需求強勁 OmniOn資料中心電源估成長2-3倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-21 16:56

金寶集團今 (21) 日舉辦旺年會，電源廠康舒 (6282-TW) 董事長許介立表示，今年成長動能將來自伺服器及資料中心電源，燃料電池接下來幾年也會有數倍成長；子公司 OmniOn 切入 CSP 客戶，這一塊今年也有 2-3 倍成長。

康舒董事長許介立。(鉅亨網記者彭昱文攝)

許介立表示，2025 年是康舒落實轉型年，雖然去年上半年面臨美國關稅、匯率波動等變數，衝擊營運不如預期，但透過這幾年努力轉型陸續發酵，下半年有追回來，預計今年向上趨勢延續。

今年主要成長動能來看，許介立表示，在 AI 伺服器及資料中心電源方面，今年 AI 伺服器 33kW 機架式電源量產，72kW 也送認證，並推出 1MW 高壓直流電 (HVDC) 電源機櫃 (Power rack) 產品。

許介立進一步指出，子公司 OmniOn 受惠美國電信產業持續復甦外，透過這幾年集團源整合切入資通訊 (ICT) 領域，進入雲端服務商 (CSP) 供應清單，預期今年 OmniOn 資料中心電源也會有 2-3 倍的成長。

許介立說明，康舒在 AI 電源產品布局主要聚焦機架式電源、機櫃等整體方案；OmniOn 則以板端 DC to DC 產品為主，預估康舒今年 AI 相關產品營收比重達 2-3 成。