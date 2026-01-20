〈焦點股〉金仁寶集團旺年會將登場 康舒飆漲停創高
鉅亨網記者彭昱文 台北
金仁寶集團旺年會將於明 (21) 日登場，電源大廠康舒 (6282-TW) 也將發表高壓直流 (HVDC) 新品，近期股價也提前暖身，今 (20) 日再度攻上漲停 63.8 元，再寫歷史新高，掛買逾 3.8 萬張。
康舒預計將於明日旺年會前發表展望，並發表 HVDC 新品，以及與金寶的合作策略。據了解，康舒機櫃層級產品導入 HVDC 架構，可支援兆瓦級資料中心能源需求；在伺服器層級，持續強化高功率密度與動態功率管理
在機架電源，康舒表示，目前 33kW 已送樣給 AI 伺服器代工廠測試，預計今年會推出 72kW 等級產品，康舒去年 AI 相關產品營收比重已超過 2 成，今年預計進一步提升。
康舒近期因股價波動較大，也依規定公告財務資訊，去年 11 月自結純益 2.33 億元、年增 39 倍，每股純益 0.27 元；康舒去年營收 317.55 億元，約持平前年，公司表示，第四季可望獲利，也將帶動全年虧轉盈。
