鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-21 11:21

鉅橡 (8074-TW) 業績旺起來，鉅橡先前法說會指出，鉅橡在高階產品營收在積極提升之中，同時，高階產品的銷售營收比重將由 2024 年的 8%，提升到今年的 12%，估 2026 年將進一步提升到 16%，股價今 (21) 日跳空漲停創新天價。

鉅橡 2025 年第三季營收 3.43 億元，毛利率 23.03%，季增 2.64 個百分點，年減 0.84 個百分點，第三季稅後純益 3801 萬元，季增 3.57 倍，年增 55.33%，賺贏上半年總和，每股 0.47 元。鉅橡 2025 年 1-9 月營收 9.87 億元，毛利率 21.72%，年減 1.2 個百分點，稅後純益 6564 萬元，年減 10.57%，每股純益 0.81 元。

鉅橡在高階產品的銷售上 ，2024 年營收占比爲 8%，2025 年受 AI 伺服器板鑽孔需求帶動挹注，提升到 12%，預估 2026 年在載板加上伺服器板的雙重帶動之下，將提高到 16% 的營收比重，且第一季銷售狀況佳。