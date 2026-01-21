鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.46元，其中最高估值3.05元，最低估值2.2元，預估目標價為329元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.05(3.01)
|15.65
|26.63
|最低值
|2.2(2.2)
|4.99
|9.67
|平均值
|2.54(2.48)
|9.22
|14.9
|中位數
|2.46(2.38)
|9.16
|12.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40,453,990
|67,834,580
|88,104,940
|最低值
|39,905,000
|47,253,890
|54,349,620
|平均值
|40,143,750
|53,274,080
|63,751,460
|中位數
|40,112,040
|52,287,600
|62,501,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|10,581,525
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
