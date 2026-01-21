鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-21 15:40

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周二 (20 日) 表示，由於美國總統川普最新的關稅威脅，不確定性已重返市場。

Lagarde 周二在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 場邊接受 CNN 訪問時指出，她擔心美歐之間的信任正在被削弱。

‌



她說：「比關稅本身更重要的，是我們再次看的不確定性正在上升。——也就是說，不確定性回來了。」她並形容這些威脅是「我們以前看過的電影」。

川普可能對歐洲國家採取的行動，恐將挑戰 ECB 對未來幾年通膨與經濟活動的溫和樂觀展望。儘管歐元區經濟在保護主義升溫下仍展現韌性，官員不斷持續強調風險依然偏高。

拉加德表示，歐洲近期的政策已變得「非常可預測」，目前通膨率與基準借貸成本皆為 2%。

歐元區基準利率自去年 6 月以來一直維持不變，而且無論是投資人或經濟學家，目前都不預期會有進一步行動。

法國銀行總裁 Francois Villeroy de Galhau 稍早受訪時表示，任何新的關稅措施都必須加以評估，但他補充說，對物價的影響預料將是「溫和的」。