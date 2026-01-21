〈財報〉Netflix業績小幅優預期 全球訂閱數達3.25億 盤後仍跌逾4%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-21 06:20

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 周二 (20 日) 盤後公布 2025 會計年度第四季 (截至 12 月 31 日) 財報，獲利與營收均小幅優於華爾街預期，但盤後股價跌幅擴大。截至發稿，跌逾 4.5%。

Netflix Q4財報小幅優預期(圖：Shutterstock)

Netflix 表示，全球付費訂閱用戶已達 3.25 億人，創下該公司的新里程碑。該公司上次公布會員數據是在一年前。

‌



Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：120.5 億美元 v.s. 119.7 億美元

調整後 EPS：56 美分 v.s. 55 美分

第四季淨利為 24.2 億美元，或每股 56 美分，高於去年同期的 18.7 億美元，或每股 43 美分。

Netflix 表示，第四季營收年增 18%，主要受惠於會員成長、訂閱價格上調，以及廣告收入增加。近年來，Netflix 持續聚焦擴大含廣告訂閱方案的用戶規模。

Netflix 於 2022 年底推出含廣告方案。公司周二指出，2025 年的廣告收入較 2024 年成長超過 2.5 倍，突破 15 億美元。

展望未來，Netflix 預期 2026 年整體營收將介於 507 億至 517 億美元，成長動能來自會員數與價格提升，並預估 2026 年廣告收入將較前一年接近倍增。

華納兄弟交易最新進展

Netflix 最新財報公布之際，正值其擬收購華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery, WBD)(WBD-US) 串流與電影製片資產。Netflix 去年 12 月宣布，已同意以每股 27.75 美元的價格收購 HBO Max 與華納兄弟電影製片廠，交易股權價值約 720 億美元。

周二稍早，Netflix 將原先的收購提案修正為全現金交易。

Netflix 在致股東信中表示，該交易將「有助於加速公司的整體業務策略」。公司指出，華納兄弟的內容庫、開發能力與智慧財產權，將強化 Netflix 提供會員的內容選項，而 HBO Max 也有助於提供「更個人化、更具彈性的訂閱方案」。