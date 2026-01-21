鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-21 08:22

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 週二 (20 日) 盤後股價暴跌超 4%，主因公司向美國證券交易委員會提交的一份申報文件，引發市場對主要股東波克夏 · 海瑟威可能出售持股的揣測。

根據文件內容，卡夫亨氏已登記一項補充公開說明書，允許波克夏 · 海瑟威在未來轉售最多 325,442,152 股普通股。

卡夫亨氏強調，這項申報僅屬程序性安排，並不代表實際出售行動，也不顯示著波克夏一定會出脫任何持股。

該公司同時指出，即使出售了任何股份，卡夫亨氏也不會從中獲得任何收益。

這份補充公開說明書是依據 2015 年 7 月 2 日修訂的登記權利協議提出，該協議由卡夫亨氏 、3G Global Food Holdings LP 以及波克夏共同簽署，為主要股東未來處分持股提供法規上的彈性空間。

市場關注的是，若相關出售最終成真，規模將占波克夏在卡夫亨氏持股中的相當大一部分。截稿前，波克夏並未就此消息給予回應。

卡夫亨氏 (KHC-US) 週二收盤上漲 0.98%，報每股 23.76 美元，波克夏持有的持股市值約為 77 億美元，盤後受此消息拖累，該股重挫超 4%。

自 2015 年卡夫食品與亨氏完成合併以來，卡夫亨氏一直是巴菲特投資組合中的長期核心持股之一。

此次申報雖未代表立即行動，但已足以對市場情緒形成壓力，投資人也因此重新評估波克夏對這家食品大廠的長期持股策略。

卡夫亨氏去年 9 月宣布，將於今年下半年分拆為兩家獨立的上市公司，以極大化卡夫亨氏的能耐與品牌，同時減少複雜性，提振業績成長。

兩家公司分別是一家專注醬料、抹醬與常溫食品，另一家則聚焦北美主力品牌，包括 Oscar Mayer、卡夫起司片與 Lunchables 等。