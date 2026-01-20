Fed庫克解僱案開庭在即 貝森特批鮑爾出席恐讓聯準會政治化

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-20 20:41

綜合外媒周二 (20 日) 報導，川普政府正試圖解僱聯準會理事庫克 (Lisa Cook)，最高法院將於周三舉行聽證會。美國財政部長貝森特批評聯準會主席鮑爾計劃出席該聽證會之舉是「錯誤」，恐將聯準會政治化。

貝森特批鮑爾計劃出席最高法院聽證會將使聯準會政治化。 (圖:Reuters/TPG)

貝森特周二在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊接受訪問時表示：「我認為這是個錯誤。如果你不想讓聯準會政治化，聯準會主席就不該坐在那裡試圖左右結果。」

‌



據知情人士透露，鮑爾計劃出席周三的最高法院聽證會，該案涉及美國總統川普試圖免職聯準會理事庫克的行動。

川普去年 8 月下令解僱庫克，理由是未經證實的抵押貸款詐欺指控。庫克在否認這些指控後向法院提出挑戰，最高法院在訴訟審理期間暫緩執行川普的解僱令，庫克目前仍在聯準會任職。

鮑爾出席聽證會的決定別具意義，此前司法部已針對聯準會華盛頓總部翻新工程發出大陪審團傳票，威脅提出刑事起訴，並要求鮑爾就此案向國會作證。鮑爾指控總統進行權力掠奪，並表示利率決策應基於經濟條件，而非「政治壓力或恐嚇」。

在去年 12 月 10 日的記者會上，當被問及庫克案時，鮑爾當時選擇不予回應，表示：「我們不是法律評論員，這件事正在法院審理中。」

然而，鮑爾在 1 月 11 日發表罕見的影片聲明，披露自己正接受刑事調查。

鮑爾在聲明中表示：「這個新的威脅與我去年 6 月的證詞無關，也與聯準會大樓的翻新工程無關。這與國會的監督職責無關；聯準會透過證詞和其他公開披露，已盡一切努力讓國會了解翻新專案的情況。這些都是藉口。」