鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-20 17:40

隨著我國空運市場持續升溫，交通部次長林國顯今 (20) 日表示，去 (2025) 年全年客運量達 5,833 萬人次，已經逼近疫情前 (5,992 萬人次) 水準。交通部民航局預估，今 (2026) 年全年度運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，估今年運量可達 6 千 2 百萬人次。

冬季班表航班數超越疫情前，民航局:今年運量可望創新高達6200萬人次。(圖:民航局提供)

今日是民航局 79 週年局慶，林國顯與民航局長何淑萍分別表揚了我國首次添加 SAF 的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。

何淑萍致詞時指出，目前冬季班表國際線飛航 107 個航點，航班數已攀升至每周平均 2,981 班，相較前期夏季班表每週多出 124 班，並正式超越 2019 年疫情前的每週 2,957 班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺，在業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期再增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

何淑萍表示，包括國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，均促使國際航班迅速復原。

林國顯也說，民航局工作很多，包括去年開啟了飛航北歐的可能，也在不同的地方修正航約，把沒有用到的航權清出來給航空公司使用，也望讓既有航權可以發揮到最高效益。

林國顯舉例，例如台灣飛往日本及韓國每週有 800 多班、500 多班，算下來每日 200 班飛到日、韓，讓北美旅客到台灣轉機到東南亞及東北亞都非常方便，未來轉機的運量非常大，希望所有航空公司都能看到這個長短搭配的利器。