鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-23 20:39

國際民航組織 (ICAO) 今 (23) 日起，於加拿大蒙特婁召開第 42 屆大會，為展現台灣積極爭取參與 ICAO 決心，交通部民航局組團前往加拿大，配合外交部舉辦系列活動，向全球民航社群發聲，呼籲國際支持台灣參與 ICAO。民航局副局長林俊良表示，此行密集安排與多國單位雙邊會談，也呼籲國際支持台灣參與 ICAO。

民航局組團赴加爭取國際支持台灣參與ICAO 確保全球「無縫天空」。(圖:民航局提供)

民航局表示，我國 ICAO 行動團由林俊良率隊，9 月 19 日抵達蒙特婁後，隨即展開相關活動及接受外媒專訪，於當地時間 9 月 22 日上午於加拿大國會國家新聞發布廳舉辦國際記者會，國際媒體除關注台灣被排除 ICAO 的問題，也詢問各國能如何協助台灣。

林俊良表示，22 日傍晚，在外交部舉辦的我國外交酒會中，友邦及友我國家 10 餘國，逾 100 名貴賓參與，交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話，指出中國近年多次未依 ICAO 規範提前公告，即逕行在 Taipei FIR 發布軍演或限制空域，也增加航空公司風險與成本，唯有台灣納入 ICAO 合作機制，才能確保「無縫天空」。

林俊良進一步強調，唯有包容所有利害關係人，才能確保國際航空安全無縫銜接，台灣願基於專業實力與責任，攜手國際民航社群，實現「安全天空、永續未來」願景。