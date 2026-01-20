鉅亨網記者黃皓宸 台北
為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園機場公司今 (20) 日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自本 (1) 月 29 日起至今言 2 月 25 日止，搭乘四國籍航空 15 條航線、計 122 個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，能有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。
機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在 2024 年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與，今 (2026) 年再次與日本出入國在留管理廳合作，由華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、星宇航空 (2646-TW) 及台灣虎航 (6757-TW) 共有 15 條航線、預計 122 個航班參與，抵達機場除延續去 (2025) 年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場之外，今年更增加神戶、大分，共計 11 座機場。
當旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。
桃機表示，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」(如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間 90 日以內者) 之特定旅客，於班機起飛前 30 分鐘停止受理。
桃機公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於 Visit Japan Web(VJW) 完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入 VJW 操作並出示畫面 (不可螢幕截圖)，供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示 VJW 的服務 QRcode，以利辦理流程順暢。
下一篇