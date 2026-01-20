‌



當旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。



桃機表示，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」(如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間 90 日以內者) 之特定旅客，於班機起飛前 30 分鐘停止受理。



桃機公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於 Visit Japan Web(VJW) 完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入 VJW 操作並出示畫面 (不可螢幕截圖)，供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示 VJW 的服務 QRcode，以利辦理流程順暢。