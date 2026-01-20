鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 17:00

腦機介面正掀起一場前所未有的科技浪潮，資本市場動作頻頻，先有馬斯克旗下 Neuralink 宣布將於 2026 年啟動大規模生產，再有被譽為「杭州六小龍」之一的強腦科技完成 20 億元人民幣融資，緊接著以保密形式向香港交易所遞交 IPO 申請，種種跡象顯示，腦機介面已正式站上產業風口。

腦機接口狂潮正式引爆！馬斯克+強腦科技雙箭齊發 腦機接口「DeepSeek時刻」將至？

腦機介面這項曾被視為科幻元素的技術，如今正加速邁向現實世界，但仍面臨多重挑戰，距離全面商業化仍有漫長道路。

腦機介面並非全新概念。早自 1973 年，科學家便發現人類意識可轉化為機器可讀指令，進而提出「腦機介面」一詞，其核心是一種革命性的人機互動技術，能繞過傳統的外周神經與肌肉系統，在腦部與外部設備間直接建立通訊與控制通道，廣泛應用於運動功能重建、語言能力恢復、視覺修復乃至認知能力提升等領域。

一般而言，它正逐步改寫人類對生命極限的定義與想像，但在早期，受限於理論基礎薄弱、電極穩定性差、手術風險高與效率低等問題，腦機介面長期停留在科研階段，更多出現在《駭客任務》等科幻作品中，描繪人類藉由植入裝置在虛擬與現實間穿梭的場景。

即便如此，全球對其研究未曾停歇。盛大集團創辦人陳天橋曾指出，投資腦機介面並非追逐短期利益，而是一場考驗耐心的長期布局。

近年來，隨著技術突破，腦機介面終於開啟生命重構的新篇章。以 Neuralink 為例，其在侵入式腦機介面領域取得重大進展，新一代手術機器人將單根電極植入時間從 17 秒大幅縮短至 1.5 秒，植入深度突破 50 毫米，至今已進行 12 例臨床試驗，涵蓋漸凍人症、脊髓損傷等重症患者，全球排隊候選者更突破一萬人。

馬斯克強調，該公司致力開發通用型大腦輸入輸出技術，目標在不影響大腦的前提下實現資訊的雙向流通。

與此同時，強腦科技則選擇非侵入式技術路線，無須開顱，僅需透過頭皮感測腦電訊號，可用於延緩記憶力與注意力衰退等認知退化症狀。

更重要的是，該技術可拓展至遊戲等娛樂領域，創造更深度的沉浸式體驗，例如三七互娛正嘗試將自研的孤獨症輔助訓練遊戲《星星生活樂園》與腦機介面整合，探索遊戲產業的新可能。非侵入式的多元應用潛力，也使強腦科技躋身全球第二大的腦機介面獨角獸企業。

資本對腦機介面的青睞並非空穴來風。摩根士丹利預估，到 2045 年，光是美國醫療市場的腦機介面規模就將達 4000 億美元，整體市場潛力上看一兆美元。在這樣的預期下，中國 A 股腦機介面類股近期表現強勁，吸引大批投資者目光。

然而，無論是 Neuralink 還是強腦科技，皆面臨三大核心挑戰，若無法突破，腦機介面恐難從夢想走進現實。

第一個挑戰是技術尚不成熟。儘管持續演進，目前仍處「堪用」階段，距「好用」尚有距離。人類大腦約有 800 億至 1000 億個神經元，每個又與上萬個神經元相連，現今電生理技術一次僅能記錄約 1000 個神經元活動，距完整解碼遙不可及。

此外，主流演算法在辨識情感與意圖方面仍顯得捉襟見肘。對於侵入式裝置而言，如何避免植入後的感染風險與維持長期穩定性更是嚴峻課題。

研究指出，植入物會引發免疫反應，產生疤痕組織干擾訊號品質，進而導致裝置失效。官方規劃亦相對謹慎，預計到 2027 年僅推動 5 款以上侵入或半侵入產品完成臨床試驗，2030 年才可望進入全面應用。

其次是居高不下的成本壓力。一套腦機介面系統包含 15 萬至 35 萬人民幣的植入設備、數千至數萬的手術費用與後續康復開銷。《中國商報》指出，中國國內尚未建立成熟的供應鏈體系，核心零件多仰賴自研或客製化，明顯拖慢量產並墊高成本，也因此降低成本成為產業能否普惠的關鍵。

目前，多家企業紛紛藉由融資擴充產能，如 Neuralink 完成 6.5 億美元 E 輪融資，強腦科技獲 20 億元 Pre-IPO 資金，階梯醫療也完成 3.5 億元 B 輪募資。部分地方政府亦將腦機介面服務納入醫療收費體系，協助設定價格標準，盼從制度面減輕負擔。

第三則是隱私保護難題。腦機介面運作仰賴對大腦訊號的記錄、解讀與回饋，其中涉及記憶、情緒甚至慾望等高度私密資訊。一旦這些潛意識內容外流，恐造成人格與心理風險。

此外，未來若發展出「腦聯網」，更可能衍生廣告騷擾、駭客入侵等資安威脅。因此，如何界定資料所有權、防範濫用與竄改，需法律、倫理與技術共同把關。