鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 10:26

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2026 年 1 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升，市場對於 2026 年獲利正面看待，股市樂觀情緒與風險偏好雙雙上升，針對上半年台股高點預期，最多民眾 (32%) 認為會維持在 3 萬至 3 萬 1 千點之間，約有 17% 預期會超過 3 萬 1。

國發會最新公布的 11 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至 2.0，展望樂觀指數回升至 - 0.1。大額消費意願指數上升至 11.7，耐久財消費意願指數回升至 - 9.6。另一方面，買房意願回落至 - 42.2，而賣房意願指數微幅回升至 - 33.5。

主計總處於 2025 年 11 月 28 日預估台灣 2026 年經濟成長率 3.54%，通貨膨脹率 1.61%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2026 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.06%，有 57% 的民眾認為 2026 年經濟成長率會高於 3%；而民眾對於 2026 年平均通膨預期值為 2.17%，有 52% 的民眾認為 2026 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2026 年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

Fed 已於去年 12 月降息，且市場正面看待 2026 年獲利續受到 AI 發展提振，國際股市及台灣股市走揚。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至 37，風險偏好指數同步走強至 23.9，均處在調查以來相對高位。

針對民眾對 2026 上半年台股高點預期，國泰金本月的調查結果顯示，32% 的民眾認為台股指數上半年高點將介於 30,000(含) 至 31,000 區間，17% 則預期高點會超過 31,000(含)。整體而言，合計有 49% 民眾認為 2026 上半年台股加權指數高點會落在 30,000(含) 上方。

至於台股低點，調查顯示，最多民眾 (23%) 預期 2026 上半年台股低點會落在 27,000(含) 以上，但合計有 39% 民眾預期 2026 上半年台股加權指數的低點可能跌破 25,000，其中僅 12% 民眾認為會跌破 23,000。