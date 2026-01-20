鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-20 13:12

砷化鎵 PA 廠宏捷科 (8086-TW) 受惠於手機客戶需求暢旺，加上美系 IDM(整合元件) 廠退出中國市場，帶動整體客戶需求仍向上成長，今 (20) 日早盤開高走高，盤中在大單敲進下，量增價揚攻上漲停價 121.5 元。法人看好宏捷科除了手機需求，加上 WiFi-7 滲透率提升、模組化帶動 ASP 成長，將持續推升公司營收動能成長。

宏捷科在 2025 年 12 月營收 4.22 億元、年增 65.22%，單月營收創近 17 個月以來新高，去年度全年營收為 41.16 億元、年減 7.61%。

宏捷科主管表示，業績逐步加溫，主要是手機方面客戶需求不錯，這方面跟美系 IDM 廠退出中國市場有相關聯，也帶動整體客戶需求仍向上成長。

宏捷科指出，目前在手機產品上，隨著產品版圖移動與新興應用持續發酵，審慎樂觀看待未來市場需求，此外在 IDM 逐步退出安卓手機市場，需求正加速往代工廠移動且中高階手機比重增加之下，也帶動產品組合 (ASP) 優化。

法人指出，除了手機本業，宏捷科受惠於通訊應用升級帶動新需求，前在 WiFi-7 的 PA 用量約為 WiFI-6 的 2~3 倍，在模組化優化下也帶動 ASP 成長。

展望未來，宏捷科表示，公司產品將持續分散多元應用，包括 VCSEL 數據通訊 (Datacom) 與 Varactor 技術皆已進入量產階段，LiDAR (車用 / 機器人) 與太陽能 (衛星 / 無人機) 則是進入最後認證階段。