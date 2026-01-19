search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為20.32元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.56元，其中最高估值0.78元，最低估值0.34元，預估目標價為20.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.78(0.78)2.212.421.72
最低值0.34(0.34)1.351.461.72
平均值0.57(0.57)1.811.951.72
中位數0.56(0.57)1.811.971.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值120.81億124.60億127.02億128.58億
最低值114.68億115.03億118.69億128.58億
平均值117.86億121.42億123.58億128.58億
中位數117.10億121.29億123.41億128.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.491.772.112.35
營業收入146.26億133.93億134.76億131.56億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSKM

