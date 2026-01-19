鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為37.71元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.65元，其中最高估值2.77元，最低估值2.23元，預估目標價為37.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.77(2.77)
|2.97
|3.28
|3.38
|最低值
|2.23(2.23)
|2.41
|2.63
|3.38
|平均值
|2.6(2.6)
|2.77
|3.02
|3.38
|中位數
|2.65(2.6)
|2.75
|3.07
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.57億
|37.13億
|39.76億
|42.54億
|最低值
|32.13億
|33.70億
|35.29億
|41.89億
|平均值
|33.53億
|35.66億
|38.24億
|42.21億
|中位數
|33.93億
|35.70億
|38.86億
|42.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.06
|3.19
|2.93
|2.53
|營業收入
|38.65億
|62.18億
|62.42億
|50.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
