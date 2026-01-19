search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為37.71元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.65元，其中最高估值2.77元，最低估值2.23元，預估目標價為37.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.77(2.77)2.973.283.38
最低值2.23(2.23)2.412.633.38
平均值2.6(2.6)2.773.023.38
中位數2.65(2.6)2.753.073.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.57億37.13億39.76億42.54億
最低值32.13億33.70億35.29億41.89億
平均值33.53億35.66億38.24億42.21億
中位數33.93億35.70億38.86億42.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.063.192.932.53
營業收入38.65億62.18億62.42億50.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


