鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為21.38元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元下修至0.69元，其中最高估值1.25元，最低估值0.5元，預估目標價為21.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)2.222.431.91
最低值0.5(0.5)1.351.461.91
平均值0.78(0.8)1.841.981.91
中位數0.69(0.71)1.861.951.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值127.01億129.58億132.38億135.29億
最低值118.15億120.83億121.95億135.29億
平均值120.78億124.55億126.76億135.29億
中位數120.31億124.60億126.46億135.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.173.491.772.112.35
營業收入157.85億146.26億133.93億134.76億131.56億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

