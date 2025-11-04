鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為21.38元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元下修至0.69元，其中最高估值1.25元，最低估值0.5元，預估目標價為21.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|2.22
|2.43
|1.91
|最低值
|0.5(0.5)
|1.35
|1.46
|1.91
|平均值
|0.78(0.8)
|1.84
|1.98
|1.91
|中位數
|0.69(0.71)
|1.86
|1.95
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|127.01億
|129.58億
|132.38億
|135.29億
|最低值
|118.15億
|120.83億
|121.95億
|135.29億
|平均值
|120.78億
|124.55億
|126.76億
|135.29億
|中位數
|120.31億
|124.60億
|126.46億
|135.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.17
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|營業收入
|157.85億
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為21.61元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADRSKM-US的目標價調降至21.57元，幅度約4.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為22.10元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為22.62元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇