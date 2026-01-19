鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為48.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.43元，其中最高估值1.79元，最低估值1.3元，預估目標價為48.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(1.79)3.484.263.79
最低值1.3(1.3)1.812.292.54
平均值1.46(1.46)2.62.892.9
中位數1.43(1.46)2.572.72.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.00億31.74億36.45億35.74億
最低值18.00億22.42億24.78億27.40億
平均值18.00億26.48億29.09億29.99億
中位數18.00億25.48億28.63億29.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.170.090.530.70
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


