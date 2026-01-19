鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為48.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.43元，其中最高估值1.79元，最低估值1.3元，預估目標價為48.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(1.79)
|3.48
|4.26
|3.79
|最低值
|1.3(1.3)
|1.81
|2.29
|2.54
|平均值
|1.46(1.46)
|2.6
|2.89
|2.9
|中位數
|1.43(1.46)
|2.57
|2.7
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.00億
|31.74億
|36.45億
|35.74億
|最低值
|18.00億
|22.42億
|24.78億
|27.40億
|平均值
|18.00億
|26.48億
|29.09億
|29.99億
|中位數
|18.00億
|25.48億
|28.63億
|29.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
