鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 19:06

2025 年台灣優先私人理財客戶數成長近三成，渣打銀行今 （19） 日宣布，全面升級提供往來資產總額達新台幣 3000 萬元之優先私人理財貴賓的「尊尚優先禮遇」，包括全球指定機場接送及無限次全球精選機場貴賓室等權益，搭配 7% 優利存款、國際私銀級財富管理諮詢服務，及全球銀行金融體驗，以四大亮點呼應渣打始終以客戶需求出發的初衷。渣打銀行總經理游天立、高資產客群暨分行通路管理事業處執行副總裁李美芳、財富管理處處長 Samrat Khosla 等高層皆出席宣告此項升級。

全球高資產客戶規模持續擴張，財富管理服務也從傳統金融投資，延伸至更全面的生活體驗。渣打國際商業銀行內部分析發現，優先私人理財客戶對於財富管理服務滿意度主要聚焦在四大面向：銀行專業團隊品質（客戶關係經理、專家顧問團隊）、投資諮詢與建議、市場資訊與客戶溝通（趨勢報告、資產配置報告等）及貴賓權益禮遇等延伸服務。

渣打銀行強調，本次升級包括四 大亮點：

亮點一：全新升級貴賓禮遇，資產規模億級再享「頂緻禮遇」

全新升級之「尊尚優先禮遇」，提供無限次使用全球精選機場貴賓室，且客戶每次可攜伴二位同行。同時也擴大機場接送服務至全球 60 個國家地區、超過 300 個指定機場，並增加機場接送以及快速通關禮遇次數。針對往來資產總額達新台幣 1 億以上的客戶，則加碼提供進階「頂緻禮遇」，涵蓋更彈性的專屬禮遇，並規畫全球禮賓秘書服務，協助安排日常生活與客製化需求。

亮點二：新戶獨享美金定存年息最高 7%、合格貴賓戶享新台幣定存年息最高 3%

為了讓貴賓靈活運用資金，渣打銀行也推出台外幣優利定存專案。自即日起至 3 月 31 日止，全新合格渣打優先私人理財貴賓新資金達門檻，可享專屬美金定存年息最高 7%；合格優先私人理財客戶新資金達指定條件，可享新台幣定存年息最高 3%。

亮點三：量身訂製國際私銀級別財富管理諮詢服務

財富管理方面，搭配 INSEAD 歐洲工商管理學院認證的精選國際財富管理團隊，並結合進階智能資產配置工具「myWealth Advisor 渣打創富領航」提供專業諮詢，為客戶量身訂製資產配置方案，如另類投資、結構型商品等，協助客戶透過多元配置把握市場增長潛力。

亮點四：全球銀行金融服務，掌握豐盈契機

渣打銀行呼應貴賓國際理財需求，將貴賓身分延伸至海外，享有境外渣打優先理財帳戶專屬優惠與帳管費免除；此外，優先私人理財貴賓享匯款至海外任一銀行帳戶免費全額到匯，匯款至海外渣打集團旗下銀行時，還可享無限次零手續費與郵電費優惠。