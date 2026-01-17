〈信用卡理財術〉學費輕鬆繳！公股銀刷3000元起0利率分3至12期 一銀刷卡還送最高2000元刷卡金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-17 13:36

新學期即將到來，學費成為許多家庭在年初的重要開支。以六家公股銀推出的繳學費方案來看，只要滿 3000 元即分期 0 利率，其他優惠如刷華南銀富家卡享最高 1% 儲蓄點數回饋，第一銀行推刷卡繳學費滿額回饋刷卡金，最高可享 2000 元刷卡金回饋，聰明刷「好卡」可減輕家長負擔，讓聰明理財一次到位。

學費輕鬆繳！公股銀刷3000元起0利率分3至12期 一銀刷卡還送最高2000元刷卡金。（圖: 一銀提供）

根據第一銀行規劃，自即日起至 3 月 31 日止，卡友使用第一銀行信用卡繳納學費，單筆金額達 5 萬元以上並完成登錄，國內學費可獲得刷卡金 0.1% 回饋，每筆回饋上限 100 元，每戶最高可領取 200 元。 針對國外學費部分，第一銀行更提供 0.5% 的高額刷卡金回饋，每筆上限達 1000 元，每戶最高回饋 2000 元，對於有子女在海外就學的家庭來說，是一大理財利器。

除了刷卡金回饋，為應援家庭資金靈活運用需求，持第一銀行信用卡繳納學費除了享有免手續費優惠外，單筆滿 3000 元以上還可申請分期 3 期 0 利率方案。 同時，銀行也提供分期 6 期或 12 期的優惠利率方案，協助客戶提升資金使用效率。 透過信用卡繳納學費，家長不僅能減輕一次性付款的壓力，更能善用銀行的回饋機制，將必要支出轉化為實質的省錢利器。 在物價高漲的環境下，第一銀行的各項刷卡回饋已成為精打細算族群不可錯過的理財選擇。

為協助選擇最合適的繳費工具，整理兆豐、華南、合庫、一銀、彰銀（2801-TW）、臺企銀 (2834-TW) 的 2026 年新學期優惠比較：