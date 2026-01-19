台泥處分飛宏2.2萬張套現6.68億元 因應資金規劃

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-19 19:56

台泥董事長張安平。(鉅亨網資料照)

台泥於 2021 年 12 月公告參與飛宏私募案，以每股均價 40.26 元、總金額 15.1 億元取得飛宏 3.75 萬張持股，當時一舉躍升為飛宏第二大單一股東。

‌



台泥當時表示，飛宏致力深耕電動車充電設備與相關產業市場開發，雙方將進行策略性合作，以爭取全球市場充電設施商機，以強化在儲能產業鏈的全球發展計劃。

不過，台泥於飛宏私募股三年閉鎖期屆滿後便處分逾過半持股，也引發市場關注；對此，台泥說明，處分目的為資金規劃，而在此次處分後，對飛宏持股降至 1.96 萬張或 4.63%。