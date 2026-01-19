鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在記憶體模組及伺服器應用板訂單持續湧入之下，目前處於高產能利用率生產狀況，法人預估健鼎在 2026 年第一季營收可望維持在 2025 年第四季的旺季 189.79 億元水準。
健鼎科技 2025 年第四季營收爲 189.79 億元，創歷史同期新高，季減 2.12%，年增 11.35%。而在 2025 年營收 733.99 億元，創新高，年增 11.54%。同時，法人在兩岸月產能已達千萬平方呎的健鼎，2025 年推估全年每股純益上看 20 元。
同時，健鼎科技 2026 年的資本支出規劃並在 50 億元以上，也超越 2025 年的全年近 50 億元水準。同時，健鼎進行越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年第一季進行試產，將開出每月約 30 萬呎的新產能，主要將規劃以生產 NB 及伺服器板爲主。
健鼎 2025 年第三季營收及獲利同創新高，單季稅後純益 29.54 億元，創新高，季增 20.84%，年增 27%，單季每股純益 5.62 元；2025 年 1-3 季稅後純益爲 77.53 億元，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後盈餘 14.75 元，也創同期新高。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經接近完工，預計在 2026 年第一 季試量產。