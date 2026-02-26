鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-26 18:48

台北股匯本周金馬年開市後展開強勢補漲，大盤一舉衝破 3 萬 4、3 萬 5 兩道關卡，外資近日也擴大匯入力道，今 (26) 日再往 31.2 元關卡靠攏，但在央行介入調節下，終場升幅收斂收在 31.251 元，升 8.9 分，由於股匯 2/27 休市一天，熱錢提前匯入，帶動台北與元太外匯單日成交值爆出 30.61 億美元。

〈台幣〉股匯雙漲爆巨量收31.251元攀逾2月新高 月線終結連4黑。(鉅亨網資料照)

新台幣兌美元同步收周線及月線，本周開紅盤後，匯價一路走升，單周累計升值 2.67 角或 0.85%，周線寫下連 2 升；2 月則呈現先貶後升，單月累計升值 2.17 角或 0.69%，月線終結連 4 黑。

台股近期日日有新高，今天盤中一度衝上 35579.34 點再締新猷，並誕生首檔萬金股王信驊，不過，適逢 MSCI 季調即將生效，尾盤爆量甩尾，終場加權指數小漲 1.42 點，收在 35414.49 點，仍創新高，集中市場爆出 1.2 兆元成交量，改寫歷史新天量紀錄。

新台幣今天盤中一度升值逾 1.4 角，最高觸及 31.203 元，熱錢瘋狂湧入，不過，央行適時進場穩定匯率，終場新台幣收在 31.251 元，升值幅度縮至 8.9 分，創 2 個多月以來的收盤新高。