不止登月！輝達支持的商業航太新創GRU Space將蓋全球首座「月球飯店」入住先掏3.2億

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 11:10

近日，美國商業航太新創公司 GRU Space 宣布開放人類首家月球飯店預訂，計畫 2032 年正式開業，讓「到月球住一晚」的科幻情節邁向現實。

不止登月！輝達支持的商業航太新創GRU Space將蓋全球首座「月球飯店」想住先掏3.2億(圖取自GRU Space官網)

去年才成立的 GRU Space 已獲得創業孵化器 Y Combinator 種子輪投資，入選輝達新創加速計畫，投資方還包括 SpaceX 與安杜里爾相關資本。

‌



GRU Space 公布預訂規則為：先支付 1000 美元不可退還的申請費，提交醫療、財務等資格文件審核通過後，再支付 25 至 100 萬美元的可退還訂金報名。GRU Space 強調最終定價未定，但預計總費用將超過 1000 萬美元 (約 3.18 億台幣)。

根據規劃，這家月球飯店可容納 4 人，配備完整生命保障系統、太陽風暴庇護所和應急撤離方案，設計使用壽命 10 年，每年僅接待 12 名客人。該飯店初期採用可充氣結構，後續版本計畫使用「月壤磚」建造。

飯店建設則將分三個階段推進：2029 年發射 10 公斤級載荷，驗證關鍵材料與工藝；2031 年在月球坑洞內部署更大規模的充氣結構，完成原位資源利用全鏈條測試；2032 年透過重型著陸器運送地球製造的充氣式棲息地，完成飯店主體部署。

GRU Space 創辦人兼執行長 Skyler Chan 是一名 22 歲的華人，他提前從柏克萊加州大學電子工程與計算機科學專業畢業，曾在特斯拉參與車輛軟體研發，主持研製過一台由 NASA 資助且成功發射的 3D 印表機，16 歲時便成為接受專業訓練的空軍飛行員。

GRU Space 技術長 Kevin Cannon 是月球與火星表層岩土專家，顧問 Robert Lillis 則是 NASA「火星逃逸與等離子體加速及動力學探索」任務的首席研究員。

消息公布後，業界反應兩極。支持者認為，項目契合太空旅遊市場的成長趨勢，有望開闢高端旅居新場景。