鉅亨網新聞中心 2026-01-19 13:00

近期，一股名為「變成中國人」（becoming Chinese）的風潮正在 TikTok 上快速擴散。乍聽之下或許令人遲疑，但實際上，這股潮流多半指的是採納源自傳統中醫理念的日常生活習慣，而非身分或國族認同的轉換。

根據《Fast Company》報導，過去一個多月來，不少中國創作者因分享常見的中式生活方式而迅速走紅，例如喝熱水、在室內穿拖鞋，以及在寒冷季節以熱粥或煮蘋果取代冷沙拉與優格等。

相關影片的留言區，則擠滿了認真抄筆記、表示要「立刻照做」的美國網友。

引領這股熱潮的關鍵人物之一、名叫 Emma Peng 的中國創作者最近就在一條已獲得超 300 萬次觀看的 TikTok 影片中表示：「我看到好多美國人開始喝加了檸檬和蜂蜜的熱水、吃粥、吃火鍋、喝更多湯、吃中式蔬菜，我想說，我的文化也可以成為你的文化。你們真的很棒。」

引領這股潮流的另一位創作者、華裔美國 TikTok 創作者 Sherry Xiiruii 則在一支累積 140 萬次觀看的影片中半開玩笑地宣布：「從明天起，你就要變成中國人了。我知道聽起來有點嚇人，但現在反抗已經沒用了，你就是那個天選之人。」

過往，當潮流涉及「借用」甚至「變成」另一種文化時，往往會引發文化挪用的批評，這次也不例外。有部分用戶表達了複雜情緒，指出自己過去曾因這些生活習慣而遭嘲笑，如今卻被重新包裝成社群平台上的流行趨勢。

不過，與以往不同的是，這一回多數中國創作者的態度卻顯得相當正面。

《Fast Company》指出，新年伊始正是人們熱衷自我提升與養生的時節，這類植根於中醫觀念的生活方式再度受到關注，或許並不令人意外。

畢竟，許多如今在社群平台上爆紅的健康建議，早在數千年前便存在於東方醫學之中。正如一位 TikTok 創作者所調侃的那樣：「我只想問一句：你們怎麼現在才跟上？」

值得注意的是，對中華文化的興趣並未止步於 TikTok 的養生內容。2025 年 4 月，X 平台上一則模仿《鬥陣俱樂部》經典台詞的熱門貼文寫道：「你遇見我的時候，正好是我人生中最『中式』的階段。」

同時，網路上也陸續出現被稱為「中式極致」（chinese-maxxing）的內容，包括蹲在地上抽菸、穿著中式盤扣外套等行為，引發大量討論。

製作人 Minh Tran 在其 Substack 文章《我的休養與中式極致之年》中指出，這些影片之所以不像赤裸裸的嘲諷，是因為其中夾雜著真實的認同與嚮往。

Tran 表示：「雖然『中國製造』早已無處不在，但如今我們正愈來愈多地，按照中國人的形象重新塑造自己。」

Minh Tran 也提及 2025 年席捲全球的 Labubu 熱潮。這款由中國潮玩品牌泡泡瑪特 (09992-HK) 推出的毛絨收藏玩具，成為當年最具代表性的文化現象之一，不僅讓公司獲利成長三倍，更在全球引發搶購風潮。

此外，他也回憶起那段短暫卻耐人尋味的時期，由於美國社會一度擔憂政府可能封禁 TikTok（最終並未發生），大量用戶轉向中國社群平台「小紅書」，並自嘲要告別自己的「私人中國間諜」。

在科技與多個關鍵產業領域，中國已成為美國最接近的競爭者，甚至在某些方面構成最大挑戰。

當美國社會面臨前所未有的分裂、國內政治氛圍令不少人感到疲憊與尷尬之際，部分民眾開始將目光投向國境之外，尋找新的價值觀與生活方式。