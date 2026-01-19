鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 08:18

伊朗爆發大規模抗議示威後，美國總統川普不斷威脅要對伊朗發動軍事打擊，但川普在上周五（16 日）突然轉變態度，在社交媒體上發文「謝謝」伊朗，聲稱伊朗「取消了對 800 多人的死刑」，淡化了對伊朗的軍事威脅。

《華盛頓郵報》周日援引十多名現任和前任美國官員以及中東官員的消息稱，當地時間 1 月 14 日上午，美國政府官員和中東大部分地區都認定，川普政府即將對伊朗發動空襲。美國國防部宣布神盾驅逐艦「羅斯福號」（DDG 80）已進入波斯灣，美國向盟友發出空襲預警，美國駐扎在卡達烏代德空軍基地的人員也接到撤離通知。

知情人士透露，當時五角大廈高階安全顧問已做好通宵的準備，預計川普即將批准一份軍事行動方案。但到當天下午，局勢突然發生變化，五角大廈安全顧問在當地時間 14 日 15 時 30 分左右收到了可以正常下班的通知，這意味著川普選擇踩剎車。

川普態度的轉變讓白宮許多鼓吹強硬的顧問措手不及，也讓伊朗反政府團體震驚。十多名官員向《華盛頓郵報》透露，伊朗向美國傳遞了局勢緩和的消息，美國在中東的多個盟友極力勸阻美國，空襲伊朗的計畫也存在成本效益問題，這些因素使得川普放棄行動。

根據知情美國高階官員的說法，伊朗注意到美國的軍事調動後，伊朗外交部長阿拉格齊 14 日聯繫了美國中東問題特使威特科夫，他通過威特科夫告知川普，伊朗將「取消對 800 多人執行死刑」。美國高階官員稱，這一消息「在一定程度上緩和了局勢」。

與此同時，美國在中東地區的盟國也持續向美國施加壓力。一名阿拉伯國家高階外交官說，阿拉伯國家聯合起來向美國發出信號，敦促川普政府保持克制。