中東戰火蔓延 新興市場資產慘遭拋售 貨幣抹去年初至今漲幅

隨著伊朗戰爭持續升級，新興市場資產的拋售潮正在加劇，股市基準指數正邁向技術性修正，而貨幣指數則抹去了今年以來的全部漲幅，這場日益擴大的衝突，恐對開發中國家引發嚴重的經濟衝擊。

中東戰火蔓延 新興市場資產慘遭拋售 貨幣抺去年初至今漲幅(圖:shutterstock)

截至倫敦時間上午 7:22，MSCI 新興市場指數重挫 3.4%，指數中三分之二的股票皆出現虧損。目前這一指數正逼近從近期高點回落 10% 的「技術性修正」領土，並邁向自 2022 年 9 月以來最大的單月跌幅。

回顧今年表現，這一指數的漲幅已從上個月達到的 15% 高點，急劇萎縮至僅剩 3% 左右。

匯市表現同樣低迷，MSCI 新興市場貨幣指數在過去 7 天內第 6 次下跌，今年累計漲幅已全數蒸發，轉為下跌 0.4%。其中，南非蘭特、匈牙利福林與波蘭茲羅提對美元的匯率跌幅均超過 1%，而埃及鎊更是暴跌近 4%。

這場爆發僅 10 天的戰事，已迅速從美以聯合對伊朗的攻擊，演變成席捲整個中東地區的戰爭，不僅導致關鍵石油出口航道受阻，更嚴重打擊了商業信心。

原油期貨盤中一度逼近每桶 120 美元，在短短一個月內幾乎翻倍，這直接終結了自去年 4 月以來價值 13 兆美元的股市反彈，以及新興市場優於已開發市場的表現。