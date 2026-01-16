鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-16 17:10

南韓財政部長具潤哲周五 (16 日) 接受《路透》專訪時表示，南韓原定根據韓美貿易協議在美國戰略領域投資 3500 億美元的計畫，預計無法在 2026 年上半年啟動。此舉意味著目前疲軟的韓元匯率，短期內應不會面臨新的大規模美元流出壓力。

根據去年 11 月達成的協議，南韓同意在美國戰略領域投資 3500 億美元，以換取美國削減川普政府對南韓進口產品徵收的關稅，雙方並同意將年度美元投資流出上限設定為 200 億美元。然而，具潤哲指出，考量到當前的外匯情勢，今年內難以進行大量投資。

他解釋，即使是核電廠等特定項目被選中，仍需經過選址、設計與建設等冗長程序，因此初期的資金流出規模將遠低於年度上限。

目前南韓官方對韓元走勢深感憂慮，韓元匯率已跌至 1473.8 兌 1 美元附近，創下 16 年來新低，且正逼近 1500 的關鍵心理關口。

具潤哲形容，目前的貶值壓力高於預期，且匯率水準已接近 2007 年至 2009 年全球金融危機時期的低點。他將此歸因於韓美利差擴大至 2 個百分點 (創 1999 年以來最大差距)，導致南韓投資者對海外股票的需求激增，進而推升美元需求。

美國方面也對韓元貶值表達關注。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，韓元近期貶值與其經濟基本面不符，且美方並不希望看到韓元持續走弱。