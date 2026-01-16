search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為178.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.33元，其中最高估值2.61元，最低估值1.14元，預估目標價為178.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.61(2.61)5.215.887.39
最低值1.14(1.29)1.752.584.2
平均值1.47(1.51)3.624.566.16
中位數1.33(1.38)3.574.516.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.65億74.76億80.19億83.39億
最低值67.99億70.11億73.76億83.39億
平均值70.88億72.66億77.24億83.39億
中位數71.32億72.30億77.35億83.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.144.172.1012.99
營業收入30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSH

