〈關稅拍板〉商總呼籲政府：赴美五千億美元投資協議 應增設專職窗口負責

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 17:25

台美關稅於美東 15 日簽署雙方貿易協議，達成「台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加」，讓台灣商品赴美關稅降至 15%，晶片科技業承諾至少投資 2,500 億美元在美建廠，我政府提供 2,500 億美元信貸擔保。商業總會今 (16) 日肯定談判成果，對我國科技及傳產出口與日、韓及歐盟等國齊同，但針對 5,000 億美元的投資協議，商總建議設置專責部門單一窗口，也推動中小企業投資綠色通道。

關稅底定，商總呼籲政府:赴美五千億美元投資協議，應增設專職窗口負責。(商總理事長許舒博)。(圖:商總提供)

此次政府在與美方協議中，包括台灣晶片及科技業承諾至少投資 2,500 億美元在美建廠，我政府則提供 2,500 億美元信貸擔保，合計共 5,000 億美元的投資協議。

商總表示，肯定政府在複雜多變之政經情勢下，與美方達成「對等關稅 15%」協議，並獲美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，談判成果與日、韓、歐盟等在同一軌道上，讓台企取得公平競爭的機會，可預期對水五金、工具機等傳統產業及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生之產業復甦有正面幫助。

在 232 條款議題上，商總也肯定政府爭取到半導體、半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業，本次談判成果，除電子高科技產業外，其他傳產也被涵蓋，對我國出口環境具實質正面效益。

針對 5,000 億美元投資協議，商總指出，雖然目前無時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源。商總理事長許舒博建議政府可設置專責

許舒博除了再次肯定政府談判團隊的努力，商總也相信憑藉台企的高度韌性，政府與民間攜手，以更具前瞻性的角度掌握本次台美協議的契機，共同維護台灣的出口命脈與產業競爭力。

此外商總也表示，金融產業在台美協議框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣的金融機構仍扮演與臺商密切往來之關鍵角色，許舒博呼籲金管單位能朝此方向積極協助推動。