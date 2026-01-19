鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-19 10:34

網通廠啟碁 (6285-TW) 今日股價表現強勢，受惠於 16 日公布的財報繳出亮眼成績單，早盤開高迅速攻上漲停價位 118.5 元，成交量較前一日放大近三倍，成為台股盤面焦點。公司 2025 年第 4 季毛利率驚喜攀升至 14.1%，不僅較上一季大幅跳升，更創下 2017 年以來單季新高紀錄。

根據最新自結財報數據，啟碁去年第 4 季合併營收為 270.2 億元，雖然受到季節性因素影響呈現年月雙降，但受惠於產品組合優化，帶動獲利結構明顯改善。單季營業利益來到 10.96 億元，季增幅度達 46.3%，稅後淨利為 9.87 億元，單季每股盈餘達 2.06 元。

累計 2025 年全年表現，啟碁全年營收達 1102.5 億元，年增 0.03%，持續維持千億元營收規模。全年毛利率提升至 12.48%，優於前一年度表現，稅後純益為 30.63 億元，全年每股盈餘為 6.41 元。

展望後市發展，啓碁指出目前訂單能見度良好，預期今年營收將重回雙位數成長軌道。法人分析指出，啟碁在企業級 800G 交換器將自今年起進入放量階段，預估可貢獻營收約 50 至 60 億元，加上低軌衛星與車用產品受記憶體價格波動影響較小，有助於整體營運表現。