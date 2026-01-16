能率亞洲雙喜臨門 投資長廣精機今IPO上市、宏羚興櫃掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 12:37

能率亞洲董事長謝發達(右)及總經理游智元。(鉅亨網記者張欽發攝)

長興 (1717-TW) 旗下壓膜設備廠長廣精機今日以每股 125 元上市掛牌， 早盤最高價達 300 元，大漲 1.4 倍，在 IC 載板需求明顯回溫同時，將帶動設備廠長廣業績進一步成長。

‌



能率亞洲指出，長廣精機原為長興集團電子材料事業部的電材設備組，經分割讓與並整合日本子公司 Nikko-Materials 後成立。長廣專注於真空壓膜機設備，憑藉技術領先優勢，在全球 IC 載板產業市佔率高達 95%，客戶群囊括日本 Ibiden、欣興 (3037-TW)、韓國三星電機等國際大廠。

受惠於 AI、HPC 伺服器及高速通訊需求噴發，帶動高階 FC、BGA 載板需求顯著回溫。長廣憑藉高門檻三段式壓膜技術，能精準對接先進封裝流程，在載板大廠重啟擴產循環中居於關鍵地位。展望未來，長廣正積極研發系統級晶圓真空壓膜機，力拼 2026 年下半年正式出貨，將應用觸角從載板進一步延伸至晶圓級封裝市場。

能率亞洲指出，同步掛牌興櫃的宏羚，已由傳統印表機耗材商成功轉型為數位轉型領導者。宏羚服務客戶數已突破 4 萬家，涵蓋金融、科技、製造等多元產業。近年，宏羚將服務範疇由硬體銷售跨足至雲端軟體與 AI 產品，致力提供一站式整合服務。

為強化競爭優勢，宏羚近期與奧義賽博 (7823-TW)）策略結盟，將 AI 自動化資安能力導入企業終端。此舉使印表機等事務機器正式納入企業資安治理核心，有效解決辦公場域的資安盲點。透過整合資安監控、設備管理與維運服務，宏羚打造了從設備端到資安代管的完整解決方案，展現強大數位韌性。