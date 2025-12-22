鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-22 10:08

能率集團旗下永續型創投業能率亞洲 (7777-TW) 今 (22) 日以 18 元掛牌，早盤大漲逾 36.88% 至 24.55 元，IPO 的蜜月行情浮現。

能率亞洲深耕創業投資領域的永續型創投機構，是國內少數同時具備台灣與日本完整產業網絡的跨境創投平台，主要股東包括能率集團、長春石化、台昇國際等多家跨產業大型企業，強化公司於併購及整合、國際鏈結與策略資源整合上的能力。

能率亞洲累計投資逾 50 案，超過 7 成順利上市櫃，近年則積極佈局半導體、AI、機器人領域，年已陸續布局國內外重要投資案，包括：美國人形機器人製造商 Agility Robotics、 台灣大型 AI 視覺模型開發商鑫蘊林科（Linker Vision），其他並有其他投資案正在洽談中。