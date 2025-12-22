鉅亨網記者張欽發 台北
能率集團旗下永續型創投業能率亞洲 (7777-TW) 今 (22) 日以 18 元掛牌，早盤大漲逾 36.88% 至 24.55 元，IPO 的蜜月行情浮現。
能率亞洲深耕創業投資領域的永續型創投機構，是國內少數同時具備台灣與日本完整產業網絡的跨境創投平台，主要股東包括能率集團、長春石化、台昇國際等多家跨產業大型企業，強化公司於併購及整合、國際鏈結與策略資源整合上的能力。
能率亞洲累計投資逾 50 案，超過 7 成順利上市櫃，近年則積極佈局半導體、AI、機器人領域，年已陸續布局國內外重要投資案，包括：美國人形機器人製造商 Agility Robotics、 台灣大型 AI 視覺模型開發商鑫蘊林科（Linker Vision），其他並有其他投資案正在洽談中。
能率亞洲目前手中推動 IPO 的標的有汽車零組件製造商傑生 (4570-TW)、資訊服務商鼎恒 (6738-TW)、齒顎矯正醫材的美萌 (7555-TW)、長興 (1717-TW) 旗下即將於 2026 年 1 月中掛牌的 ABF 載板壓膜設備廠的長廣 (7795-T)、致力環保永續的金聯成 (7865-TW)、生醫產業的慧誠智醫等，並可望成為能率亞洲未來兩年挹注獲利動能。
