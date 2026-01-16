鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至19.06元，預估目標價為750元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.19元下修至19.06元，其中最高估值19.69元，最低估值17.93元，預估目標價為750元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.69(19.69)
|37.9
|67.13
|最低值
|17.93(17.93)
|26.84
|33.11
|平均值
|18.97(19.02)
|31.2
|43.04
|中位數
|19.06(19.19)
|30.45
|41.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61,288,000
|96,016,910
|154,761,530
|最低值
|59,921,550
|77,480,000
|88,032,000
|平均值
|60,648,070
|83,756,360
|111,497,360
|中位數
|60,695,490
|83,558,000
|107,037,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.54
|7.25
|8.86
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台積電供應鏈迅得雙動能強 全年半導體營收看增突破平台整理
- 即將突破31000點！善用資金輪動，抓住紅包行情！
- 廣達 緯創 鴻海套牢！ 國安基金跑了、外資撤了，台股還有更大黑天鵝在後？
- 【量大強漲股整理】SpaceX啟動史上最大IPO計畫，低軌衛星黑馬股大公開?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇