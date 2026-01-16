search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至19.06元，預估目標價為750元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.19元下修至19.06元，其中最高估值19.69元，最低估值17.93元，預估目標價為750元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值19.69(19.69)37.967.13
最低值17.93(17.93)26.8433.11
平均值18.97(19.02)31.243.04
中位數19.06(19.19)30.4541.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值61,288,00096,016,910154,761,530
最低值59,921,55077,480,00088,032,000
平均值60,648,07083,756,360111,497,360
中位數60,695,49083,558,000107,037,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.547.258.865.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,951,89030,043,95032,785,06426,607,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


