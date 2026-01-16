鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-16 12:34

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 繼調漲鉭質電容、磁珠等產品報價後，近日再傳出將調漲晶片電阻 (R-Chip) 部分產品報價，以因應貴金屬原料成本上漲，價格調整將自 2 月 1 日起生效。

國內供應電阻的被動元件廠及營收比重來看，國巨去年前三季占比 14.7%、華新科 (2492-TW) 去年前 10 月占比 2 成；凱美 (2375-TW)、大毅 (2478-TW) 則約 5 成上下，光頡 (3624-TW) 去年前三季占比 9 成、天二科技 (6834-TW) 營收則幾乎全數來自於電阻。

根據業界流傳的國巨公告指出，由於過去兩年銀、釕及鈀等貴金屬價格大幅上漲、R-chip 產品線成本顯著上升而承受壓力，將對 RC0402、RC0603、RC0805、RC1206 等部分產品系列進行必要的價格調整，以維持高品質水準並確保穩定的交付表現。

國巨指出，價格調整將於 2026 年 2 月 1 日起生效，並依照既有合約條款執行。國巨強調，十分珍視與客戶長期以來的合作關係，並承諾持續提供穩定的供應、卓越的產品品質，以及具競爭力且完整的解決方案。