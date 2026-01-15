盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.43%，報219.26美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日22:30股價上漲17.05美元，報219.26美元，漲幅8.43%，成交量23,967（股），盤中最高價219.30美元、最低價219.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.3%
- 近 1 月：+26.55%
- 近 3 月：+51.43%
- 近 6 月：+99.43%
- 今年以來：+19.03%
