鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.43%，報219.26美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日22:30股價上漲17.05美元，報219.26美元，漲幅8.43%，成交量23,967（股），盤中最高價219.30美元、最低價219.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.3%
  • 近 1 月：+26.55%
  • 近 3 月：+51.43%
  • 近 6 月：+99.43%
  • 今年以來：+19.03%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

