鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-13 19:45

台鐵公司為活化公司資產，首推的公辦都更案「台北市南港調車場都市更新案」於今 (13) 日都更新建工程上梁典禮。台鐵董事長鄭光遠表示，本案透過公辦都更方式攜手民間企業開發，共同開發總樓地板面積逾 15 萬坪，未來將規劃商場、辦公、住宅、旅館、公益設施等多元複合園區，總投資金額超過新台幣 300 億餘元，2028 年都更完工後，預期工程整體總價值可望突破千億元。

台鐵南港調車場都更投入300億打造複合園區，估2028完工總價值突破千億元(右：台鐵公司董事長鄭光遠)。(圖:台鐵公司提供)

由台鐵首推的公辦都更案「台北市南港調車場都市更新案」，之前更新單元二已於去 (2025) 年 10 月 28 日完成「台鐵棟大樓」上梁典禮，全案工程進度將朝 2028 年底完工為目標邁進。

台鐵指出，本案分為更新單元一及更新單元二，基地面積共計 5.4 公頃，為 2015 年度最大公辦都更案，由南港國際一、國際二股份有限公司 (由國泰人壽保險公司合作聯盟，共同合作成立之特許公司) 得標簽約，此次透過公辦都市更新方式攜手民間企業開發。

鄭光遠強調，本案更新單元一以「國際商旅中心」為發展定位，整合住宿、購物、娛樂、商務及集會等多元機能，規劃引入國內外知名企業進駐，滿足商務往來與城市活動需求。