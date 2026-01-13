台鐵南港調車場都更投入300億打造複合園區 估2028完工總價值突破千億元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台鐵公司為活化公司資產，首推的公辦都更案「台北市南港調車場都市更新案」於今 (13) 日都更新建工程上梁典禮。台鐵董事長鄭光遠表示，本案透過公辦都更方式攜手民間企業開發，共同開發總樓地板面積逾 15 萬坪，未來將規劃商場、辦公、住宅、旅館、公益設施等多元複合園區，總投資金額超過新台幣 300 億餘元，2028 年都更完工後，預期工程整體總價值可望突破千億元。
由台鐵首推的公辦都更案「台北市南港調車場都市更新案」，之前更新單元二已於去 (2025) 年 10 月 28 日完成「台鐵棟大樓」上梁典禮，全案工程進度將朝 2028 年底完工為目標邁進。
台鐵指出，本案分為更新單元一及更新單元二，基地面積共計 5.4 公頃，為 2015 年度最大公辦都更案，由南港國際一、國際二股份有限公司 (由國泰人壽保險公司合作聯盟，共同合作成立之特許公司) 得標簽約，此次透過公辦都市更新方式攜手民間企業開發。
鄭光遠強調，本案更新單元一以「國際商旅中心」為發展定位，整合住宿、購物、娛樂、商務及集會等多元機能，規劃引入國內外知名企業進駐，滿足商務往來與城市活動需求。
台鐵表示，此次都更案整體建築規劃為地下 5 層為停車空間，地上 1 幢 5 棟建築物，地下 2 層至地上 1 至 4 樓規劃設置商場空間，將促進在地經濟發展並提升周邊生活品質；5 棟建物則分別為旅館棟、辦公棟及 3 棟住宅棟，將兼顧商旅服務、辦公機能與居住需求，發揮土地複合使用效益，也強化區域整體發展品質。
