鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 20:14

以往使用手機支付搭車票的旅客注意了！台鐵公司今 (31) 日宣布，為了持續優化數位購票體驗並進行系統升級，自明 (1) 日元旦起，台鐵車站售票窗口與自動售票機的行動支付業者將有重大調整，過去受到用戶愛用的 LINE Pay(7722-TW) Money 將暫時下線，提醒民眾出門前先確認替代支付工具。

台鐵表示，原先利用行動 (條碼) 支付購票適用支付業者，共 11 家，此次調整，將減為 9 家，包含台灣 Pay、街口支付、iPASS MONEY、Pi 拍錢包、悠遊付、愛金卡 icash Pay、全支付、全盈 Pay 及 LINE Pay Money，旅客可在車站售票窗口及自動售票機使用行動 (條碼) 支付方式購票。

另為配合 LINE Pay Money 作業系統串接，台鐵將暫停提供 LINE Pay Money 服務；預計於明 (2026) 年 5 月底前恢復，屆時將另行公告通知。

台鐵說明，雖然 LINE Pay Money 暫時退場，但台鐵依然維持多元的數位支付管道，旅客在車站售票窗口或自動售票機購票時，仍可使用 8 家行動條碼支付業者系統支付。

台鐵也宣布，為持續推廣低碳旅行，配合交通部觀光署啟動「住宿 x 低碳運具」專區，推出之「鐵道旅遊，低碳同行」活動，自元旦起加碼新增具金級環保標章之合作旅館，將兌換活動延長至明年 3 月 1 日，讓更多旅客能以「搭火車＋入住永續旅宿」的方式輕鬆響應低碳旅行。