〈2026刷卡攻略〉出國血拼多張卡片回饋超過10% 這兩張旅日神卡優惠亮點多
鉅亨網記者王莞甯 台北
迎來 2026 年，各家銀行陸續調整信用卡回饋機制，在國人出國旅遊的熱潮下，海外消費的回饋率受到消費者密切關注，Gogolook(6902-TW) 旗下袋鼠金融今 (15) 日整理出多張高回饋信用卡，並提出二張旅日神卡。
袋鼠金融指出，中國信託 uniopen 聯名卡海外回饋很有感，享基本回饋 3% 和實體店加碼 8%，每月回饋上限 500 點，且免登錄、無最低消費，出國刷卡就有 11%。
而永豐幣倍卡國外一般消費為 2% 回饋，申請電子帳單並完成帳戶自動扣繳卡費設定，海外實體交易加碼 4% 回饋，回饋上限 300 元；若是新戶，三個月內在日韓越泰消費加碼後最高到 10% 回饋。
第一銀行 iLEO 卡國外一般消費為 2% 回饋，每月上限 500 元，外幣再加碼 1% 回饋上限 200 元，最高 3% 回饋，若是新戶則再加碼 10% 回饋，享最高 13% 回饋。
星展 eco 永續卡在日本、韓國、新加坡、泰國和歐美國家享有 5% 現金回饋，每月回饋上限為 600 點，要注意的是，海外回饋限使用實體卡。
另外，3 月底前中國信託 LINEPay 信用卡在日本、韓國、泰國、美國實體店面消費享有 5% 回饋，需登錄活動，回饋上限 450 點。
而對於國人最愛的旅遊國家日本，袋鼠金融也整理兩張旅日神卡，其中，玉山熊本熊卡在日本一般消費享有 2.5% 現金回饋無上限，在指定商店消費，還能享有最高 8.5% 現金回饋，包括交通卡加值、藥妝店、遊樂園等，但注意需申請電子帳單，並綁定玉山帳戶自動扣繳卡費。
聯邦吉鶴卡同樣是日本旅遊回饋的首選之一，透過日幣消費享有 2.5% 回饋無上限，透過指定任務，即可享有 11% 回饋 (注意有回饋上限)。
