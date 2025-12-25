鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-25 13:20

迎接 2026 年，各大銀行信用卡權益調整已悉數公告，今年銀行業戰火延伸至「生活化場景」，台新 Richart 家族新增 60 大加碼通路，驚喜納入 LINE Pay；國泰世華 CUBE 卡強攻壽星經濟，推出最高 10% 慶生回饋；玉山銀行則將紅利點數轉換為「玉山 e point」，強化點數生態圈；此外，繳費神卡「街口豬富卡」回歸，新戶最高享有 13.5% 回饋，而飛行卡市場也將出現大洗牌。《鉅亨網》彙整全台人氣信用卡權益異動，讓讀者透過一張表快速掌握優惠。

一張表看懂！2026信用卡權益戰開打 點數生態圈各自為王、飛行卡市場大洗牌。(圖:shutterstock)

國泰 CUBE App 擁有逾 700 萬用戶，2026 上半年 CUBE 信用卡除了延續五大權益，同時「集精選」權益擴增「充電停車」消費場域，卡友於指定通路消費享 2% 至 3.3% 小樹點回饋，而「慶生月」權益最高享 10%，並延續廣受好評的「慶生月踩點吉章」任務。

台新 Richart 卡 9 月初已整合 @GoGo、FlyGo、玫瑰 Giving、太陽 / 玫瑰卡熱門產品的「一卡支援七大回饋方案」架構，「Pay 著刷」方案支援台新 Pay 與台灣 Pay(TWQR) 最高 3.8% 回饋，並新增 LINE Pay 最高 2.3% 回饋，讓行動支付場景更完整，明年新增「KTV」、「遊戲訂閱」、「藥妝藥局」等 60 大加碼通路，皆享最高 3.3% 台新 Point(信用卡) 回饋。此外，台新首創獨家推出「免費機車停車」權益，以及維持保費一次付清最高 1.3% 回饋。

玉山銀行信用卡玉山 Unicard 將「簡單選」及「任意選」的歸戶月上限從 500 點調整至 1000 點，UP 選的歸戶月上限則從原本的 2000 點調整至 5000 點。今年 10 月起，「UP 選」方案每月訂閱點數將由原本的 99 點調升至 149 點。值得注意的是，2026 年元旦起，玉山 Only 卡基本回饋及紅利倍多芬加贈的玉山紅利點數調整為回饋「玉山 e point」，持續強化自家點數經濟生態圈。

永豐銀行將「大戶 DAWHO 數位帳戶」新增「大戶 Plus」升等權益，DAWHO 除延續 1.5% 活儲優利、換匯減分優惠外，大戶 Plus 加碼提供 DAWHO 信用卡刷卡消費最高國內 5%、國外 6% 現金回饋，及共 30 次跨行提款或轉帳免手續費優惠，權益有感提升。

目前市面上能針對「APP 繳費」給出高額回饋的卡片越來越少，但街口豬富卡給到 2.15% 基本盤，首季甚至加碼到 5.15%，這對要繳水電費、瓦斯費、學費的家庭主婦或小資族來說，是極大的誘因。且新戶回饋率高達 13.5% 堪稱天花板級別，加碼的 10% 回饋 (每月上限 800 元) 竟連競爭對手 LINE Pay 與海外消費、購買機票都算在內，就算消費者不是街口電支愛用者，但刷這張卡回饋感也很強。

飛行卡市場呈現兩樣情，星展銀行大幅調升了飛行積金門檻，由 20 元調升至 22 元 / 點；國外由 15 元升至 18 元 / 點，等於兌換機票的消費成本變高，且續卡禮點數砍半，對中輕度哩程族而言，年費的回收效益變得更低了。不過，仍是市面上少數能同時換四大航空 (華航、長榮、亞萬、新航) 且累積點數終身有效的卡片。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡合作十年改版再出發，在台灣首創推出刷卡消費同步賺取「國泰航空會籍積分」(Status Points) 的權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優 5 元 1 里，新戶最高可獲 32000 里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票，不過，僅能累積亞萬，無法兌換長榮、華航機票，整體來說，仍是 2026 年飛行卡中的潛力新人王。