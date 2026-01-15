豊漁拓點腳步加快 Q1開超過10家店 全年將新增4-6個品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-15 10:22

豊漁拓點腳步加快。(鉅亨網資料照)

此次豊漁一口氣將旗下兩個品牌導入板橋車站，營運長黃永凱指出，此主要是看好橋車站匯集高鐵、台鐵和捷運人流，具備穩定的通勤和家庭消費力，而透過雙品牌以不同價位與用餐情境放大坪效，也可望為後續全台展店建立指標性的成功模式。

展望後市，豊漁說明，今年規劃推出 4-6 個新品牌，其中，由米其林名廚 Paul Lee 團隊研發的美式休閒餐飲品牌，預計進駐信義區百貨；而個人和牛燒肉品牌將結合北海道成吉思汗燒肉技法，主打 A5 和牛個人炭烤燒肉。