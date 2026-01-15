豊漁拓點腳步加快 Q1開超過10家店 全年將新增4-6個品牌
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團豊漁 (7847-TW) 旗下兩大主力品牌「牛喜壽喜燒」和「季樂和牛鐵板燒」今 (15) 日聯手進駐新北交通樞紐板橋車站，展望後市，預計第一季共新增 13-15 家店，而全年共推出 4-6 個新品牌，有望挹注強勁營運新動能。
此次豊漁一口氣將旗下兩個品牌導入板橋車站，營運長黃永凱指出，此主要是看好橋車站匯集高鐵、台鐵和捷運人流，具備穩定的通勤和家庭消費力，而透過雙品牌以不同價位與用餐情境放大坪效，也可望為後續全台展店建立指標性的成功模式。
展望後市，豊漁說明，今年規劃推出 4-6 個新品牌，其中，由米其林名廚 Paul Lee 團隊研發的美式休閒餐飲品牌，預計進駐信義區百貨；而個人和牛燒肉品牌將結合北海道成吉思汗燒肉技法，主打 A5 和牛個人炭烤燒肉。
同時，豊漁也規劃再開精緻日料品牌，將由前盈科副主廚領軍的「朝炭」日式早午餐，以「炭火烤魚」與「現煮釜飯」作為品牌靈魂，於民生社區富錦街開幕。
