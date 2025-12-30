鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-30 18:02

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (30) 日首度以代理模式引進海外餐飲品牌，在台開出韓國 45 年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」首店，月營收目標上看 600 萬元，藉此搶攻蓬勃發展的韓食市場。

築間開出台灣首家中央韓鍋酒舍，進駐台北信義區 ATT 4 FUN，打造出全台少見以「牛腸．湯鍋」為核心的韓式湯鍋體驗，並規劃於明年第一季在台北、台中再快速開出 2 家分店，期透過多元餐飲型態布局來擴大市占、強化成長動能。

「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」由韓國總部技術團隊親自來台監製，從原料前處理到成品上桌皆層層把關，忠實呈現韓國在地傳統風味，築間董事長林楷傑表示，引進「中央韓鍋酒舍」，象徵在自有品牌體系成熟後，正式啟動國際品牌合作的新階段，預料明年將可走出營運谷底、重回正軌。

同時，築間近期陸續開出新品牌「麟德殿牛肉麵」和「喜辰港式點心茶餐廳」後，將再推中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，將由國宴名廚阿謨師陳嘉謨操刀，搶進中式桌菜市場，預計於明年第一季在台中市開出首店。