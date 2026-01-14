search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為13.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.14元，其中最高估值1.25元，最低估值1元，預估目標價為13.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.832.542.46
最低值1(1)1.21.51.55
平均值1.11(1.1)1.531.812.01
中位數1.14(1.08)1.521.782.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,870.91億2,014.44億2,001.82億2,010.75億
最低值1,737.65億1,746.65億1,843.38億2,010.75億
平均值1,828.58億1,878.07億1,916.92億2,010.75億
中位數1,845.67億1,884.62億1,914.45億2,010.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.49-0.491.091.48
營業收入1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


