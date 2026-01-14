鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為13.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.14元，其中最高估值1.25元，最低估值1元，預估目標價為13.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.83
|2.54
|2.46
|最低值
|1(1)
|1.2
|1.5
|1.55
|平均值
|1.11(1.1)
|1.53
|1.81
|2.01
|中位數
|1.14(1.08)
|1.52
|1.78
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,870.91億
|2,014.44億
|2,001.82億
|2,010.75億
|最低值
|1,737.65億
|1,746.65億
|1,843.38億
|2,010.75億
|平均值
|1,828.58億
|1,878.07億
|1,916.92億
|2,010.75億
|中位數
|1,845.67億
|1,884.62億
|1,914.45億
|2,010.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.49
|-0.49
|1.09
|1.48
|營業收入
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
|1,849.92億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
