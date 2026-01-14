search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至6.33元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.13元上修至6.33元，其中最高估值6.49元，最低估值4.96元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.49(6.49)7.328.159.16
最低值4.96(4.96)4.876.948.12
平均值6.13(6.11)6.617.598.62
中位數6.33(6.13)6.717.568.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.51億52.80億58.17億63.96億
最低值44.64億48.34億54.90億61.16億
平均值46.94億51.47億56.85億62.56億
中位數47.23億51.62億57.41億62.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.204.954.695.414.60
營業收入19.62億28.48億30.76億35.59億38.77億

詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


