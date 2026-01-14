鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至6.33元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.13元上修至6.33元，其中最高估值6.49元，最低估值4.96元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.49(6.49)
|7.32
|8.15
|9.16
|最低值
|4.96(4.96)
|4.87
|6.94
|8.12
|平均值
|6.13(6.11)
|6.61
|7.59
|8.62
|中位數
|6.33(6.13)
|6.71
|7.56
|8.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|47.51億
|52.80億
|58.17億
|63.96億
|最低值
|44.64億
|48.34億
|54.90億
|61.16億
|平均值
|46.94億
|51.47億
|56.85億
|62.56億
|中位數
|47.23億
|51.62億
|57.41億
|62.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.20
|4.95
|4.69
|5.41
|4.60
|營業收入
|19.62億
|28.48億
|30.76億
|35.59億
|38.77億
詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
