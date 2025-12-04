search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店FIVE-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五美元店(FIVE-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至180元，調升幅度5.88%。其中最高估值215元，最低估值127元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予五美元店評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀2位。

五美元店今(4日)收盤價為163.15元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股FIVE市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
五美元店163.5701+0.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty