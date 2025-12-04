鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店FIVE-US的目標價調升至180元，幅度約5.88%
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對五美元店(FIVE-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至180元，調升幅度5.88%。其中最高估值215元，最低估值127元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予五美元店評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀2位。
五美元店今(4日)收盤價為163.15元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
