鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為175.00元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.46元，其中最高估值6元，最低估值4.93元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6(5.55)
|7
|7.11
|7.99
|最低值
|4.93(4.93)
|4.87
|6.39
|7.19
|平均值
|5.48(5.19)
|5.92
|6.72
|7.59
|中位數
|5.46(5.15)
|5.94
|6.6
|7.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.78億
|52.68億
|56.19億
|61.73億
|最低值
|44.64億
|48.22億
|54.73億
|60.01億
|平均值
|45.67億
|50.10億
|55.30億
|60.87億
|中位數
|45.55億
|49.94億
|55.31億
|60.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.20
|4.95
|4.69
|5.41
|4.60
|營業收入
|19.62億
|28.48億
|30.76億
|35.59億
|38.77億
詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
