search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對五美元店(FIVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.46元，其中最高估值6元，最低估值4.93元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6(5.55)77.117.99
最低值4.93(4.93)4.876.397.19
平均值5.48(5.19)5.926.727.59
中位數5.46(5.15)5.946.67.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.78億52.68億56.19億61.73億
最低值44.64億48.22億54.73億60.01億
平均值45.67億50.10億55.30億60.87億
中位數45.55億49.94億55.31億60.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.204.954.695.414.60
營業收入19.62億28.48億30.76億35.59億38.77億

詳細資訊請看美股內頁：
五美元店(FIVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIVE

相關行情

台股首頁我要存股
五美元店163.15+2.67%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty